Derksen, tanınmış Hollandalı antrenöre yönelik 'saldırı' hakkındaki soruya yanıt verdi

"Groeten uit Grolloo" adlı podcast'te Johan Derksen, bir dinleyicinin acil bir sorusuna yanıt veriyor. Dinleyici, "Vandaag Inside" ve "De Oranjezomer" programlarının Curaçao milli takım teknik direktörü Fred Rutten'e saldırıya geçtiğini öne sürüyor. Bütün bunların amacı, yaklaşan Dünya Kupası öncesinde Dick Advocaat'ın milli takım teknik direktörlüğüne geri dönmesini sağlamak.

Derksen, Pazartesi günü konuşmasına "Guus'un (söz konusu dinleyici, ed.) bakış açısını gayet iyi anlıyorum" diyerek başlıyor. "Ancak Dick Advocaat, Vandaag Inside programının bir nevi dostu. Hepimiz onu seviyoruz ve düzenli olarak programımıza konuk oluyor."

"Wilfred Genee, Corendon'un müdürüyle yeniden dost oldu. René van der Gijp ise Dick'in kişisel bir arkadaşı," diye açıkladı Derksen. "Ben de onu severim. Ama bu konuda bir eleştiride bulunan tek kişi benim. Wilfred ve René, Dick'in bir an önce milli takım teknik direktörlüğüne dönmesini istiyorlardı. Oyuncuları da anlıyorum, ona alışmışlardı. Ve oyuncuların görüşünü çok önemli buluyorum."

Derksen şöyle devam ediyor: "Eğer oyuncular gerçekten de halefinin atanmasından memnun değillerse, bu maceraya atılmayı iyi düşünmelisiniz. Ama Curaçao Futbol Federasyonu'nun farklı bir bakış açısına sahip olduğunu gayet iyi anlıyorum. Çünkü Dick iki önemli anda ekibi yüzüstü bıraktı. Kuşkusuz bu, anlayışla karşıladığımız kişisel nedenlerden kaynaklanıyordu. Ama yine de ayrıldı."

"Önemli bir grup maçında yoktu ve Amerika'da Dünya Kupası'na katılmayacaktı. Peki üçüncü kez de 'hadi Dick'i geri getirelim mi?' demeli miyiz?" diye soruyor Grolloo'lu analist yüksek sesle. "Ve turnuvanın ortasında, Hollanda'da sorunlar olduğu için yine çekiliyor. Futbol federasyonunu anlıyorum, Fred'e sadık kalıyorlar."

"Corendon da bu konuda duygusal olarak bağlı; Dick'in geri dönmesini istiyor. Ama bence bir sponsor, futbol federasyonunun ve milli takım teknik direktörünün politikasına gerçekten karışmamalı. Bence, sponsorluktan çekilerek bu konuda çok ileri gidiyorlar. Eğer Dünya Kupası'ndan sonra ayrılma nedeni buysa, Corendon bir futbol federasyonu veya kulüp için doğru bir sponsor değil," diyor Advocaat'ın neden bu kadar popüler olduğunu anlayan Derksen.

"Dick, tanıtım açısından daha çekici. O, çok iyi bir imaja sahip, Hollanda'nın sevimli ayıcığı. Fred ise işini ciddiye alan, çok sağlam bir teknik direktör. Ancak Fred ile her gün kahkaha, çığlık ve bağırışlar olmaz. Dünya Kupası'na ciddi bir şekilde yaklaşmak isteyen, çok ciddi bir adam. Ancak Dick ile üç kez kaybederler, Fred ile de öyle," diyen Derksen, Dünya Kupası'nda Curaçao'dan çok az şey bekliyor.