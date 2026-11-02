Johan Derksen, Vandaag Inside programında Bart Verbruggen'e övgüler yağdırdı. De Snor, Brighton & Hove Albion kalecisinin Premier Lig'de 0-1 mağlup ettikleri Manchester City karşısında yıldızlaştığını gördü.

Verbruggen birçok harika kurtarış yaptı; Erling Haaland ve Rayan Cherki'nin de gol atmasını engelledi. Brighton, bunun da yardımıyla cumartesi günü Etihad Stadı'nda sürprize imza attı.

Derksen, Hollanda millî takımının kalecisinin geçen hafta sonu Manchester City karşısındaki performansını, "Onun pek hayranı değilim. Ama Verbruggen mükemmel oynadı" sözleriyle övdü.

Valentijn Driessen söze girerek, "O, sonuçta en iyi kaleci. Roefs'un görüntülerini izleyen herkes de ona hayran kalıyor" dedi. Derksen ise "Ama Roefs'un önünde hiç savunma yok. Verbruggen mükemmel kalecilik yaptı" diye ekledi.

Driessen, "Hiçbir albenisi yok ama Verbruggen topları kurtarıyor. Bir kaleciden daha ne istersin?" diye sordu.

"Ben sadece topları kurtarmalarını istiyorum. Gerisi umurumda değil" diyen Derksen, Verbruggen'in kale altında kendisine göre pek etkileyici bir duruşu olmamasını hiç dert etmiyor.

Brighton şu anda Premier Lig'de üçüncü sırada ve Manchester City'nin yalnızca iki puan gerisinde. Verbruggen ve takım arkadaşlarının bu sezon daha önce mağlup ettiği Arsenal ise Brighton'dan beş puan fazla topladı.