Derksen hayran kaldı: “Bunu Hollanda’da daha önce hiç görmedim”

Johan Derksen, Groeten uit Grolloo programında bir kez daha Wout Weghorst’a yönelik eleştirilerde bulundu. Drentheli yorumcu, buna karşılık pazar günü FC Twente’nin PSV karşısındaki maç kazandıran ismi Daouda Weidmann için ise övgü dolu ifadeler kullandı.

Derksen, bir süredir Weghorst’un Twente maçlarındaki tavırlarından rahatsızlık duyuyor. Uzun boylu golcünün PSV ile oynanan iç saha maçında yine kendisini fazlasıyla sinirlendiren şeyler yaptığını gördü.

“Weghorst’un PSV’ye karşı yaptıkları iğrençti. Bunu son derece teatral bir şekilde oynadı. Her şey düşünülmüş: hareketler, dramatik biçimde dizlerinin üzerine çökmesi, çimi öpmesi. Ama yine de FC Twente için faydalı”, diye değerlendirdi Derksen, bir gün sonra podcastte.

Derksen, Weidmann konusunda ise çok daha olumlu. Orta saha oyuncusu, PSV karşısında maçın son bölümünde kendi yarı sahasından bir solo koşuya başladı ve 3-2’yi ağlara göndererek Twente’nin büyük kahramanı oldu.

“Galibiyet golü, orta çizgiden başlayan bir deparın ardından bitime kısa süre kala 3-2’yi ağlara yollayan o Fransız çocuk tarafından eşsiz bir solo ile atıldı. Bunu gerçekten Hollanda’da daha önce hiç görmedim”, dedi övgü dolu yorumcu.

Tukkers’te diğer golleri atan isimler Younes Taha ile Weghorst oldu ve böylece 1-2’lik geri düşülen skor silindi. Twente bu sonuçla 4. sırada yer alıyor ve 3. sıradaki PSV ile puanı da aynı (16).