Johan Derksen, PEC Zwolle'nin yeni teknik direktörünün Alex Pastoor olmasını anlayamıyor. Kuzey Hollandalı Pastoor, kısa süre önce görevden alınan Henry van der Vegt'in yerine geçen hafta atandı.

"Onu neden seçtiklerini anlamıyorum. Bu adamdan öyle yoruldum ki. Tam bir sözde profesör. Futbol hakkında konuşma şekli... O kadar karmaşık ve ilginç bir şey değil, Alex" diyen Derksen, Vandaag Inside programında PEC Zwolle'nin Pastoor tercihine şaşkınlığını dile getirdi.

Valentijn Driessen, masadaki arkadaşının sözlerine şöyle ekledi: "Sen bunun o kadar zor olmadığını biliyorsun. Ama kulüp yöneticileri anlattıklarına bayılıyor. O laflarla hepsini parmağında oynatıyor."

Sözü yeniden alan Derksen, "Yarı aydınmış gibi davranıyor" dedi. "Heerenveen'den gelen Gerry Hamstra da orada teknik yapılanmadan sorumlu direktör. Gertjan Verbeek'ten hiç hoşlanmıyor. Oysa Verbeek için güzel bir iş olurdu çünkü stadyumun hemen yakınında yaşıyor."

"Hamstra, Verbeek'i asla seçmez. Oysa bence Verbeek, PEC'e bu çokbilmişten daha uygun" diyen Derksen, Pastoor'un Zwolle'de göreve getirilmesini anlayamadığını bir kez daha vurguladı.

"Üstelik Gertjan hâlâ futbolun içinde. Hiçbir maçı kaçırmıyor. Her yerde" sözleriyle Bıyık lakaplı Derksen, PEC'teki teknik direktörlük görevine ilişkin değerlendirmesini tamamladı.

60 yaşındaki Pastoor, millî maç arasının ardından ilk kez PEC'in yedek kulübesinde yer alacak. Ligde orta sıralarda bulunan Zwolle ekibi, 21 Kasım'da Vriendenloterij Eredivisie'de şu anda 16. sırada yer alan Telstar'a konuk olacak.