Johan Derksen, pazar günü De Telegraaf'a yaptığı açıklamada Estavana Polman'ın Vandaag Inside'a konuk olarak dönmeyeceğini doğruladı. Eski hentbolcu başlangıçta ayda bir talk show'a katılacaktı, ancak bu planlardan vazgeçildi.

René van der Gijp, KieftJansenEgmondGijp podcastinde Polman'ın aylık olarak programa çıkarılması konusunda şüphelerini dile getirdi. Rafael van der Vaart'ın sevgilisi, 28 Ağustos tarihli VI yayınında onu bununla yüzleştirdi ve ardından rahatsız edici bir konuşma yaşandı.

Derksen, Polman'ın programa katılması konusunda çok da olumlu konuşmadı: ''Estavana ekrana çok yakışan hoş bir kadın. Ama konu Rafael van der Vaart ile hayatı ya da hentbol olmadığında anlatacak çok fazla şeyi yok. René geçen yaz podcastinde onun bizim için fazla hafif kaldığını söyledi ve bu yüzden ilk düzenli programında masaya çok fazla özgüvenle oturmadı.''

Derksen, VI'ın Polman'a karşı daha dikkatli davranması gerektiğini ve bir kişinin tek bir performansın ardından hemen gözden çıkarılamayacağını kabul etti. ''Ama şu anda o kadar zarar görmüş durumda ki, onu daha uzun süre masamızda oturtmak akıllıca değil.''

Polman'ın artık popüler talk show'da yer almayacak olmasını ise Derksen özellikle üzücü buluyor. ''Bunu çok üzücü buluyorum ve farklı olmasını isterdim. O yaşlı beylerle (Beter laat dan nooit, ed.) tatile gitmişti ve bunu gerçekten çok güzel yapmıştı.''

Grolloo'lu daimi masa konuğu sözlerine şöyle devam etti: ''Hiçbir şeye uygun olmadığı gibi bir durum yok. Ama bizim programımızda çok sayıda konu hakkında konuşabilmeniz gerekiyor. Bu konuda güçlü değildi.''

Genel yayın yönetmeni Robbie Bierboom da De Telegraaf'a doğrulamada bulundu. ''Estavana Polman'ı artık Vandaag inside programında görmeyeceğimiz doğru. En azından masadaki o rolde değil, belki bir gün şartlar oluşursa yine barda görebiliriz. Hem Estavana hem de program yapımcıları onun masadaki rolü konusunda şüphe duyuyordu. Sonunda program olarak onunla masa konuğu olarak yola devam etmeme kararı aldık.''

De Telegraaf, Polman'a VI'dan ayrılığıyla ilgili birkaç soru yöneltti. Ancak Arnhem doğumlu isim bu konuda yorum yapmayı istemedi.