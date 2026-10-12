Derksen'den çok sert eleştiri: "Ajax'ta bile artık olmuyordu"

Johan Derksen, Groeten uit Grolloo programında Dusan Tadic'i yerden yere vurdu. 37 yaşındaki hücum oyuncusunun NEC'teki takım arkadaşları hakkında söyledikleri, Drentheli yorumcunun sert tepkisini çekti.

"Çevrenizde daha düşük seviyede oyuncuların olması işi zorlaştırıyor. Sık sık atağı hazırlayan hamleler yapıyorum ama top bana gelmiyor. Ya da topu geri alamıyorum. Demek ki beynim fazla hızlı çalışıyor" diyen Tadic, geçen hafta NU.nl ile yaptığı röportajda gündem olmuştu.

Derksen, hücum oyuncusu hakkındaki sert değerlendirmesine "Marcel Boekhoorn büyük bir ismi transfer etmek istediği için şükretmeli" sözleriyle başladı. "Bakın, son yıllarda yaşlı bir adam gibi futbol oynuyordu. Ajax'ta bile artık oynayamıyordu. Şimdi Ajax'a karşı oynayacak ve Ajax'ın gözüne girmeye çalışıyor. Medyada NEC'i biraz küçümsüyor. Sanki 'Ben hep şampiyonluk yarışında olan kulüplerde oynamaya alışkındım' diyor."

Şaşkınlığını gizleyemeyen Derksen, tecrübeli Sırp oyuncuya "O zaman NEC'e imza atmasaydın, evlat" diye seslendi. "Bu çok rahatsız edici. Sonra da sözlerinin bağlamından koparıldığını söylüyor. Ama bu artık kontrol edildi. Sözleri tamamen doğru aktarılmış. Yani bu da bir yalan."

Derksen sözlerini şöyle sürdürdü: "Hayır, bununla kendisine hiç iyilik etmiyor. Bence sezon ilerledikçe NEC'teki ilk 11'deki yerini de kaybedecek. Çünkü o bir veteran. Hâlâ bir yıldız gibi konuşuyor ama artık bir yıldız gibi performans göstermiyor."

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Şüpheci Derksen, "Bence Boekhoorn ona çok yüksek bir maaş veriyor. Çünkü Tadic'i NEC formasıyla görmek onun için bir prestij meselesiydi. Ama Tadic'in bu sezon beklentileri karşılayacağını sanmıyorum. Çünkü Tadic'in olduğu bir takımla savaş kazanılmaz" öngörüsünde bulundu.