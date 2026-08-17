Derksen, Clarence Seedorf’u acımasızca hedef aldı

Johan Derksen, Groeten uit Grolloo'da Xavi'nin Hollanda Milli Takımı'nın teknik direktörlüğüne getirilmesini değerlendiriyor. De Snor, yeni bir teknik adam arayışında yer alan KNVB içindeki bir isme dikkat çekici derecede sert yükleniyor.

Derksen, Xavi'nin Hollanda Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü olarak göreve getirilmesine ilişkin analizine, "İyi bir özgeçmişi olmadığını söyleyemezsiniz" diyerek başlıyor. "Büyük bir isim ama teknik direktör olarak henüz çok fazla şey yapmadı, deneyimi az. Onun lehine olan şey, Cruijff felsefesiyle yetişmiş olması. Bu yüzden Xavi, Hollanda'ya uyum sağlar."

Ardından hemen şunu ekliyor: "Yine de bir yabancının seçilmesini tuhaf buluyorum. Çünkü bunu KNVB'nin kendi antrenör eğitimine yönelik bir eleştiri olarak görüyorum. Ayrıca Hollandalı teknik adamlara da bir eleştiri bu; göz ardı ediliyorlar."

"Buna ek olarak, Nigel de Jong ile Clarence Seedorf'un (ücretli futbolda futbol teknik konularına odaklanan Denetim Kurulu üyesi, ed.) teknik direktörün kim olacağına adeta kendilerinin karar vermesini de garip buluyorum" diyen Derksen, KNVB'nin Ronald Koeman'ın halefini bulma sürecinden etkilenmiş görünmüyor. "Hele Seedorf için şunu biliyorum ki, futbol dünyasındaki pek çok kişiye karşı oldukça kinci. Kendi bakışına göre, onu hep engellemiş kişiler bunlar. Çok sayıda insandan hoşlanmayan, hayal kırıklığı yaşamış bir çocuk. Ve tam da bu insanları kapının dışında tutacaktır."

"Peter Bosz'un adının hiç gündeme gelmemiş olması da anlaşılır gibi değil. Seedorf, birlikte çalıştığı tüm milli takım teknik direktörlerinden memnun değil. Muhteşem bir uluslararası kariyeri vardı ama Hollanda Milli Takımı'nda bunu hiçbir zaman gerçekten gösteremedi. Bu yüzden, bunca kini varken teknik direktörün kim olacağına karar vermesine izin verilmesini garip buluyorum" sözleriyle Derksen, pazartesi günkü podcastte görüşünü bir kez daha yineledi.

Derksen, şimdilik Xavi'ye şüphenin avantajını tanıyor. "Ama İspanyolca konuşan bir genci Hollanda'ya getirip milli takım teknik direktörü yapmayı uygulanamaz buluyorum. İngilizce konuşmuyor, bu yüzden iletişim kuramıyor. O zaman tercüman olarak Kluivert gibi birine ihtiyaç duyar. Oysa teknik direktörlükte iletişim kurmak aslında en büyük aracınızdır."

Grolloo'lu analist son olarak, De Jong ile Seedorf'un aslında Michael Reiziger'i göreve getirmek istediğini belirtiyor. "Hollanda'da kimsenin buna anlayış göstermediğini fark ettiler. Futbol dünyasındaki herkes de onun henüz bu statüye sahip olmadığını söyledi. Sonra köşeye sıkıştılar. Reiziger'i zorla kabul ettirmeye cesaret edemediler ve gidip büyük bir isim aramaya başladılar. Kamuoyunu susturmak için."