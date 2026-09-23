Derksen, basın toplantısı görüntülerini izledikten sonra ‘çocuksu’ Van Dijk’ı hedef aldı

Johan Derksen, Virgil van Dijk’ın çarşamba günkü basın toplantısını şaşkınlıkla izledi. Hollanda Milli Takımı’nın kaptanı, başta Valentijn Driessen olmak üzere bazı isimlerle tartışma yaşadı; bu da Derksen’i şaşırttı.

“Virgil, bu biraz angarya gibi değil mi? Bugün biraz asabisin. Normalde hoş bir adamsındır”, diyerek basın toplantısında söze Driessen girdi.

Van Dijk, “Bazen bazı şeylerin söylenmesi gerekir. Sürekli bu saçmalıkları dinleyemem” yanıtını verdi. Driessen ise “Açık da olabilirsin, değil mi? Fazlasıyla kısa ve ters cevap veriyorsun” diyerek karşılık verdi.

Derksen

Derksen, Vandaag Inside programında Van Dijk’ın basın toplantısına ilişkin analizine “O hep rüzgarı arkasına aldı. Şimdi ise biri onu eleştirmeye cesaret ettiği için tamamen sarsılmış durumda. Buna alışık değil” sözleriyle başladı.

Derksen, savunmacıya “Ama ancak buna da aldırmadığında yıldız olursun” mesajını verdi. “Büyük Van Dijk’ın hoşuna gitmeyen birkaç cümle yüzünden uykusunun kaçması biraz çocukça.”

Derksen, Van Dijk oyuncusuna da eleştirel yaklaştı. “Çok kırılgan. Van Dijk’ın etrafında Beckenbauer gibi oynayabilmesi için dört kişi olması gerekiyor.”

Eleştirel Derksen, “Birkaç yıl önce bir şey söylemiştim. Sonra Van Dijk, Hollanda Milli Takımı’nın artık VI ile konuşmamasına karar verdi. Bu çok hoştu, çünkü hiçbir futbolcunun maçtan sonra söyleyecek bir şeyi olmuyor. Boş gevezelik ve klişe laflar” dedi.