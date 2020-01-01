Derby County'de Cocu dönemi sona erdi

Bir dönem Fenerbahçe'de de görev alan Phillip Cocu'nun Derby County macerası sona erdi.

İngiltere Championship ekiplerinden Derby County, bir dönem 'yi de çalıştıran teknik direktör Phillip Cocu ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Hollandalı teknik adam ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.

2018-2019 sezonunda Fenerbahçe'de görev alan Cocu, geçen sezon Derby County'nin başına geçmişti.

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Bu sezon Cocu yönetimde 11 maçta yalnızca bir galibiyet elde edebilen İngiliz ekibi, Championship'te 6 puanla son sırada yer alıyor.