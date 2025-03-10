Derbiyi yabancı hakem mi yönetecek? Hacıosmanoğlu son kararını verdi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu yabancı hakem tartışmalarıyla ilgili son sözünü söyledi.

Yabancı hakem krizi sürüyor

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin berabere kaldığı maçı Slavko Vincic yönetmişti

Bu maç türünün tek örneği olarak kalacak

NE OLDU? Galatasaray ile Fenerbahçe'nin Süper Lig'de berabere kaldığı RAMS Park'ta oynanan derbiyi Slavko Vincic yönetmişti. Bunun üzerine bazı Süper Lig ekipleri diğer önemli maçlarda da yabancı hakem uygulamasına gidilmesini istedi. Galatasaray, Süper Lig'de Beşiktaş'la ve Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yle derbilerde karşı karşıya gelecek. Bu iki kritik maç öncesinde de yabancı hakem konusu yine kriz yarattı.

BÜYÜK RESİM: A Spor'un haberine göre, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yabancı hakemle ilgili kararını verdi. İbrahim Hacıosmanoğlu, Süper Lig'in geride kalan haftalarında Türk hakemlere görev verecek ve bu sezon bir daha yabancı hakem tarafından maç yönetilmeyecek.

Ayrıca Hacıosmanoğlu'nun Türk hakemlerine güvendiği ve hangi kulüpten talep gelirse gelsin bu sezon yabancı hakem konusunun bir daha gündeme alınmayacağını ifade ettiği öne sürüldü.

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SIRADA NE VAR? Galatasaray, 14 Mart'ta Antalyaspor'u konuk etmesinin ardından Süper Lig'de 30 Mart'ta Beşiktaş deplasmanına gidecek. Ardından Fenerbahçe'yle Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşı karşıya gelecek.