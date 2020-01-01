Derbinin hakemi Halil Umut Meler
Yorum()
AA
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 33. hafta oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemleri duyurdu.
Pazar günü Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Vodafone Park'ta oynanacak derbi maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Ligde 33. haftanın maç programı ve bu maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:
18 Temmuz Cumartesi
21:00 Galatasaray - Göztepe: Koray Gencerler
21:00 Gaziantep FK - Kasımpaşa: Volkan Bayarslan
19 Temmuz Pazar
21:00 Rizespor - Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
21:00 Trabzonspor - Konyaspor: Atilla Karaoğlan
21:00 Başakşehir - Kayserispor: Ali Şansalan
21:00 Alanyaspor - Denizlispor: Fırat Aydınus
21:00 Ankaragücü - Antalyaspor: Cüneyt Çakır
21:00 Beşiktaş - Fenerbahçe: Halil Umut Meler
21:00 Sivasspor - Gençlerbirliği: Ümit Öztürk