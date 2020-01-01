Süper Lig

Derbinin hakemi Halil Umut Meler

Yorum()
Halil Umut Meler 05102019
AA
Süper Lig'de 33. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 33. hafta oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemleri duyurdu. 

Pazar günü Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Vodafone Park'ta oynanacak derbi maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek. 

Ligde 33. haftanın maç programı ve bu maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle: 

Editörün Seçtikleri

Daha fazla takım

    18 Temmuz Cumartesi

    21:00 Galatasaray - Göztepe: Koray Gencerler

    21:00 Gaziantep FK - Kasımpaşa: Volkan Bayarslan

    19 Temmuz Pazar

    21:00 Rizespor - Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

    21:00 Trabzonspor - Konyaspor: Atilla Karaoğlan

    21:00 Başakşehir - Kayserispor: Ali Şansalan

    21:00 Alanyaspor - Denizlispor: Fırat Aydınus

    Haberin devamı aşağıda

    21:00 Ankaragücü - Antalyaspor: Cüneyt Çakır

    21:00 Beşiktaş - Fenerbahçe: Halil Umut Meler

    21:00 Sivasspor - Gençlerbirliği: Ümit Öztürk

    Kapat