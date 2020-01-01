Derbinin hakemi Halil Umut Meler

Süper Lig'de 33. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler açıklandı.

Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 33. hafta oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemleri duyurdu.

Pazar günü Beşiktaş ile arasında Vodafone Park'ta oynanacak derbi maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Ligde 33. haftanın maç programı ve bu maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:

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18 Temmuz Cumartesi

21:00 - : Koray Gencerler

21:00 Gaziantep FK - : Volkan Bayarslan

19 Temmuz Pazar

21:00 Rizespor - : Yaşar Kemal Uğurlu

21:00 - : Atilla Karaoğlan

21:00 - : Ali Şansalan

21:00 - : Fırat Aydınus

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21:00 Ankaragücü - : Cüneyt Çakır

21:00 Beşiktaş - Fenerbahçe: Halil Umut Meler

21:00 - : Ümit Öztürk