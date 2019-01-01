Derbinin hakemi Cüneyt Çakır oldu

Süper Lig'in 16. haftasındaki Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Cüneyt Çakır'ın yöneteceği açıklandı.

Süper Lig'in 16. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Haftanın en önemli müsabakası -Beşiktaş derbisininde Cüneyt Çakır düdük çalacak. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Mete Kalkavan olacak.

Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarında görev yapacak hakemler şöyle:

20 Aralık Cuma:

20.30 -MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus

21 Aralık Cumartesi:

15.00 BtcTurk -Çaykur Rizespor: Ali Palabıyık

17.30 -Gaziantep FK: Abdulkadir Bitigen

20.00 - : Serkan Tokat

22 Aralık Pazar:

14.00 -Demir Grup : Halis Özkahya

16.30 İstikbal Mobilya -Medipol : Ali Şansalan

19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş: Cüneyt Çakır

Haberin devamı aşağıda

23 Aralık Pazartesi:

20.00 İttifak Holding - : Halil Umut Meler

20.00 Yukatel -Aytemiz : Hüseyin Göçek