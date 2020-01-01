Süper Lig

Derbinin hakemi Ali Palabıyık

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AA
Süper Lig'de 20. haftanın hakemleri açıklanırken Trabzonspor - Fenerbahçe derbisini Ali Palabıyık'ın yöneteceği duyuruldu.

Süper Lig'de 20. haftanın en önemli müsabakası Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinde hakem Ali Palabıyık düdük çalacak.

Palabıyık'ın yardımcılığını Serkan Olguncan, Serkan Çimen ve Serkan Tokat yapacak. Karşılaşmanın VAR hakemliğinde ise Yaşar Kemal Uğurlu görev yapacak.

Ali Palabıyık, daha önce iki takım arasında oynanan dört maçta düdük çaldı ve şu şekilde sonuçlandı:

Editörün Seçtikleri

26 Aralık 2016: Trabzonspor 0-3 Fenerbahçe

27 Mayıs 2017: Fenerbahçe 1-1 Trabzonspor

20 Ağustos 2017: Fenerbahçe 2-2 Trabzonspor

28 Ocak 2018: Trabzonspor 1-1 Fenerbahçe

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 20. haftasında görev alacak hakemler şu şekilde:

31 Ocak Cuma:

20.00 Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği: Alper Ulusoy

1 Şubat Cumartesi:

14.00 Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor: Halis Özkahya

17.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş: Ümit Öztürk

20.00 Trabzonspor-Fenerbahçe: Ali Palabıyık

2 Şubat Pazar:

13.30 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa: Halil Umut Meler

16.00 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor: Arda Kardeşler

16.00 Aytemiz Alanyaspor-BTC Turk Yeni Malatyaspor: Mete Kalkavan

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19.00 Galatasaray-Hes Kablo Kayserispor: Zorbay Küçük

3 Şubat Pazartesi:

20.00 Yukatel Denizlispor-Göztepe: Mustafa Öğretmenoğlu

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