Derbinin hakemi Ali Palabıyık
Süper Lig'de 20. haftanın en önemli müsabakası Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinde hakem Ali Palabıyık düdük çalacak.
Palabıyık'ın yardımcılığını Serkan Olguncan, Serkan Çimen ve Serkan Tokat yapacak. Karşılaşmanın VAR hakemliğinde ise Yaşar Kemal Uğurlu görev yapacak.
Ali Palabıyık, daha önce iki takım arasında oynanan dört maçta düdük çaldı ve şu şekilde sonuçlandı:
26 Aralık 2016: Trabzonspor 0-3 Fenerbahçe
27 Mayıs 2017: Fenerbahçe 1-1 Trabzonspor
20 Ağustos 2017: Fenerbahçe 2-2 Trabzonspor
28 Ocak 2018: Trabzonspor 1-1 Fenerbahçe
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 20. haftasında görev alacak hakemler şu şekilde:
31 Ocak Cuma:
20.00 Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği: Alper Ulusoy
1 Şubat Cumartesi:
14.00 Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor: Halis Özkahya
17.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş: Ümit Öztürk
20.00 Trabzonspor-Fenerbahçe: Ali Palabıyık
2 Şubat Pazar:
13.30 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa: Halil Umut Meler
16.00 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor: Arda Kardeşler
16.00 Aytemiz Alanyaspor-BTC Turk Yeni Malatyaspor: Mete Kalkavan
19.00 Galatasaray-Hes Kablo Kayserispor: Zorbay Küçük
3 Şubat Pazartesi:
20.00 Yukatel Denizlispor-Göztepe: Mustafa Öğretmenoğlu