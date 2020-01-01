Süper Lig

Derbinin hakemi Abdulkadir Bitigen oldu

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Süper Lig'in 26. haftasındaki Galatasaray - Beşiktaş karşılaşmasını Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamada, 15 Mart Pazar günü Türk Telekom Stadı'na saat 19.00'da oynanacak mücadelede Abdulkadir Bitigen'in düdük çalacağı belirtildi.

Bitigen'in yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve İsmail Şencan'ın üstleneceği derbinin dördüncü hakeminin ise Hakan Ceylan'ın olacağı aktarıldı.

Derbide VAR hakeminin Ali Palabıyık'ın olacağı AVAR'da ise Murat Erdoğan ile Serkan Olguncan'ın görev alacağı kaydedildi.

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    Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklama göre, 26. hafta maçlarında görev yapacak hakemler şunlar:

    13 Mart Cuma:

    20.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler

    20.00 Kasımpaşa-Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu

    14 Mart Cumartesi:

    14.00 Yukatel Denizlispor-Gençlerbirliği: Cüneyt Çakır

    17.00 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan

    20.00 İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe: Hüseyin Göçek

    15 Mart Pazar:

    13.30 Hes Kablo Kayserispor-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Ali Şansalan

    16.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus

    19.00 Galatasaray-Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen

    16 Mart Pazartesi:

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    20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor: Özgür Yankaya

     

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