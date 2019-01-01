Derbinin biletleri ne kadar?

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi için nefesler tutuldu. Peki hangi bilet hangi fiyattan satışa çıkarıldı?

Süper Lig'in 16. haftasında ile Beşiktaş arasında 22 Aralık Pazar günü oynanacak karşılaşmanın biletleri 18 Aralık Çarşamba günü satışa çıkacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma için fiyatları 65 ila 750 lira olarak belirlenen biletler, ilk önce 18 Aralık'ta Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Üyeleri ve temsilci üyeler için satışa çıkacak. Her üye bir bilet alabilecek.

Fenerbahçe Kart Sahipleri ve Fenercell abonelerine 19 Aralık Perşembe günü satılacak biletler, genel satışa ise 20 Aralık Cuma günü sunulacak.

Bilet fiyatları ise şu şekilde:

ÖĞRENCİ TRİBÜNÜ: 65,00 TL

MİGROS-SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 130,00 TL

FENERIUM ÜST I-BLOK: 175,00 TL

MARATON ÜST -FENERIUM ÜST H BLOK: 195,00 TL

FENERİUM ÜST-MARATON ÜST C-G BLOK: 220,00 TL

FENERİUM ÜST-MARATON ÜST D-F BLOK: 235,00 TL

FENERIUM ÜST-MARATON ÜST E BLOK: 275,00 TL

FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT A-I BLOK: 305,00 TL

FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT B-H BLOK: 385,00 TL

FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT C-G BLOK: 440,00 TL

FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT D-F BLOK: 540,00 TL

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MARATON ALT E BLOK: 690,00 TL

FENERIUM ALT AVİS E BLOK: 750,00 TL

MİSAFİR TRİBÜNÜ: 165,00TL