Derbinin anahtarı ilk gol

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbilerde son 25 yılda ilk golü atan takım sadece 3 kez yenildi.

Pazar günü karşı karşıya gelecek ile arasında son yıllarda yapılan derbilerde, ilk golü atan taraf kolay kolay yenilmiyor. Son 25 yılın baz alındığı rekabett 51 lig maçı oynanırken ilk golü atan takım sadece 3 kez mağlup oldu.

Bu dönemde Galatasaray ilk golü attığı 11 müsabakadan galibiyetle ayrılırken Fenerbahçe ise ilk golü attığı 23 karşılaşmayı kazandı. Gollü beraberlikle biten 7 derbide ise ilk gollerin 6'sı Fenerbahçe'den gelmişti.

Aynı dönemde 3 karşılaşmada ilk golü atmasına rağmen Galatasaray, Fenerbahçe'nin geri dönüşüne engel olamadı ve sahadan mağlup ayrıldı.

Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde yapılan son 51 lig mücadelesinin 7'si ise golsüz sona erdi.

Fenerbahçe sonradan açılıyor

Fenerbahçe, bu sezon ligde geriye düştüğü 17 maçın 9'unu kaybetmedi. Bu mücadelelerin 3'ünde rakiplerinden 3 puan alan sarı-lacivertliler, 6 maçtan ise beraberlikle ayrılmayı başardı.

Fenerbahçe, bu sezon özellikle derbilerde yaptığı geri dönüşlerle adından söz ettirdi. Beşiktaş'a karşı iki maçta da (1-0 ve 3-0) geriye düşen Kanarya, iki maçı da berabere bitirmeyi başarmıştı. İlk yarıdaki Galatasaray deplasmanında da 2-0 geriye düşen sarı-lacivertliler, yine 2-2'yi yakalamış ve puanı koparmıştı.

Galatasaray önemli geri dönüşlere imza attı

Galatasaray, bu sezon ligde yenik duruma düştüğü müsabakalarda önemli geri dönüşler gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılılar, deplasmandaki MKE Ankaragücü, ve maçları ile evindeki Demir Grup müsabakasında geriye düşmesine rağmen 3 puana ulaşan taraf oldu.