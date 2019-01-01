Derbilerin tarihi belli oldu
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AA
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de oynanacak iki derbinin tarihini ve saatini açıkladı.
Buna göre 28. haftadaki Fenerbahçe - Galatasaray derbisi, 14 Nisan Pazar günü saat 19:00'da oynanacak.
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Galatasaray'ın ev sahibi olacağı Beşiktaş derbisi ise 5 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da gerçekleşecek.
Öte yandan 28. haftadaki Beşiktaş - Başakşehir maçı 13 Nisan Cumartesi günü saat 19:00'da, 30. haftadaki Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ise 27 Nisan Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak.