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Süper Lig

Derbilerin tarihi belli oldu

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AA
Fenerbahçe - Galatasaray ve Galatasaray - Beşiktaş derbilerinin tarihleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de oynanacak iki derbinin tarihini ve saatini açıkladı.

Buna göre 28. haftadaki Fenerbahçe - Galatasaray derbisi, 14 Nisan Pazar günü saat 19:00'da oynanacak.

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Galatasaray'ın ev sahibi olacağı Beşiktaş derbisi ise 5 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da gerçekleşecek.

Öte yandan 28. haftadaki Beşiktaş - Başakşehir maçı 13 Nisan Cumartesi günü saat 19:00'da, 30. haftadaki Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ise 27 Nisan Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak.

 

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