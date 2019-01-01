Derbilerin hakemleri belli oldu

Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe ve Trabzonspor - Beşiktaş maçlarında düdük çalacak isimler açıklandı.

Süper Lig'in 6. haftasında 28 Eylül Cumartesi günü - , 29 Eylül Pazar günü ise - Beşiktaş derbileri oynanacak.

Futbol Federasyonu, yaptığı açıklamada kritik randevuları yönetecek hakemleri duyurdu.

Buna göre, Galatasaray - Fenerbahçe maçında orta hakem olarak Cüneyt Çakır görev yapacak. Trabzonspor - Beşiktaş müsabakasında ise Ali Palabıyık düdük çalacak.

Cüneyt Çakır'ın yönettiği Galatasaray ve Fenerbahçe maçları

Cüneyt Çakır, şu ana kadar 50 Galatasaray karşılaşmasında düdük çaldı. Bu maçların 25'i sarı kırmızılı ekibin lehine tamamlanırken, Galatasaray kalan maçların 12'sinde beraberlik ve 13'ünde mağlubiyet aldı.

Çakır, sarı kırmızılı oyunculara 130 defa sarı kart gösterdi. Başarılı hakem, 9 kez de kırmızı kartına başvurdu.

Fenerbahçe, Cüneyt Çakır'ın düdük çaldığı 51 müsabakada mücadele etti. Bu maçların 26'sında galibiyet sarı lacivertlilere gitti. 10 karşılaşmadan beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, 15 maçta sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Sarı lacivertli oyuncular, Çakır'ın düdük çaldığı karşılaşmalarda 112 sarı ve 9 kırmızı kart gördü.

Cüneyt Çakır'ın VAR istatistikleri

Cüneyt Çakır, geçen sezonunun başından bu yana 22 defa VAR'a çağırıldı. Bu kararların 15'inde VAR'ın tavsiyesine uyan Çakır, geri kalan 7 pozisyonda kendi kararını uyguladı.

Deneyimli hakemin VAR tarafından incelenen 7 gol kararından 5 tanesi iptal edildi. İncelemeye giden 3 penaltı kararı da iptal edilen Cüneyt Çakır, penaltı kararı vermediği 8 pozisyonda VAR tarafından monitöre davet edildi. Bu pozisyonların 5 tanesinde penaltı kararına ikna olan Çakır, kalan 3'ünde fikrini değiştirmedi.

Ali Palabıyık'ın yönettiği Beşiktaş ve Trabzonspor maçları

Palabıyık, şimdiye kadar 14 Beşiktaş mücadelesini yönetti. Bu karşılaşmalardan 7'si siyah beyazlılar lehine tamamlanırken, Beşiktaş kalan maçların 3'ünde beraberlik, 4'ünde ise mağlubiyet aldı.

Trabzonspor ise Ali Palabıyık'ın düdük çaldığı 19 karşılaşmada 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

Ali Palabıyık'ın VAR istatistikleri

Ali Palabıyık ligde geçen sezonun başındna bu yana 14 kez VAR'a çağırıldı. Bunların yarısında kararını değiştirdi.

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Palabıyık'ın verdiği gollerden 3'ü VAR'a gitti, bunlardan 1'i iptal oldu.

Tecrübeli hakemin verdiği penaltılardan biri VAR'a gitti, karar değişmedi.

Ali Palabıyık'ın penaltı vermediği pozisyonlardan 5'inde VAR Palabıyık'ı ekran başına çağırdı. Palabıyık bunların 3'ünde penaltıya hükmederken 2'sinde kararı değişmedi.