Derbilerin hakemleri açıklandı

Fenerbahçe - Galatasaray ve Beşiktaş - Trabzonspor maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak - ve Beşiktaş - derbilerinin hakemleri açıklandı.

Ülker Stadı'ndaki Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Halil Umut Meler yönetecek.

Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler olacak.

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Mücadelede Video Yardımcı Hakem olarak Abdulkadir Bitigen görev yapacak. Bitigen'in yardımcılığını ise Mert Güzenge ile Serkan Olguncan üstlenecek.

Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş - Trabzonspor derbisinde ise Fırat Aydınus düdük çalacak.

Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşcıoğlu ve Erdem Bayık üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Mustafa Öğretmenoğlu olacak.

Mücadelede Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Ali Palabıyık görev alacak. VAR odasında Palabıyık'ın yardımcılıklarını ise Yiğit Arslan ve Ceyhun Sesigüzel yapacak.

Meler ve Aydınus'un VAR karnesi

Halil Umut Meler bu sezon 9 defa VAR ekranına gitti ve bunların her birinde saha içerisindeki kararını değiştirdi.

Fırat Aydınus ise 7 kez VAR'a giderken 6'sında karar değiştirdi, 1'inde ise saha içerisinde verdiği kararla devam etti.

Süper Lig'de 23. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şunlar:

22 Şubat Cuma:

20.00 Demir Grup -Aytemiz : Zorbay Küçük

22 Şubat Cumartesi:

14.00 Hes Kablo -İttifak Holding : Arda Kardeşler

17.00 -Gaziantep FK: Suat Arslanboğa

20.00 Beşiktaş-Trabzonspor: Fırat Aydınus

23 Şubat Pazar:

13.30 BtcTurk - : Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 -MKE Ankaragücü: Ali Şansalan

19.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Halil Umut Meler

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24 Şubat Pazartesi:

20.00 Çaykur Rizespor-Medipol : Cüneyt Çakır

20.00 -Yukatel : Atilla Karaoğlan