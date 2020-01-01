Derbilerin hakemleri açıklandı
Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray ve Beşiktaş - Trabzonspor derbilerinin hakemleri açıklandı.
Ülker Stadı'ndaki Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Halil Umut Meler yönetecek.
Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler olacak.
Mücadelede Video Yardımcı Hakem olarak Abdulkadir Bitigen görev yapacak. Bitigen'in yardımcılığını ise Mert Güzenge ile Serkan Olguncan üstlenecek.
Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş - Trabzonspor derbisinde ise Fırat Aydınus düdük çalacak.
Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşcıoğlu ve Erdem Bayık üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Mustafa Öğretmenoğlu olacak.
Mücadelede Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Ali Palabıyık görev alacak. VAR odasında Palabıyık'ın yardımcılıklarını ise Yiğit Arslan ve Ceyhun Sesigüzel yapacak.
Meler ve Aydınus'un VAR karnesi
Halil Umut Meler bu sezon 9 defa VAR ekranına gitti ve bunların her birinde saha içerisindeki kararını değiştirdi.
Fırat Aydınus ise 7 kez VAR'a giderken 6'sında karar değiştirdi, 1'inde ise saha içerisinde verdiği kararla devam etti.
Süper Lig'de 23. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şunlar:
22 Şubat Cuma:
20.00 Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor: Zorbay Küçük
22 Şubat Cumartesi:
14.00 Hes Kablo Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor: Arda Kardeşler
17.00 Göztepe-Gaziantep FK: Suat Arslanboğa
20.00 Beşiktaş-Trabzonspor: Fırat Aydınus
23 Şubat Pazar:
13.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü: Ali Şansalan
19.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Halil Umut Meler
24 Şubat Pazartesi:
20.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır
20.00 Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor: Atilla Karaoğlan