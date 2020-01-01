Süper Lig

Derbilerin hakemleri açıklandı

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AA
Fenerbahçe - Galatasaray ve Beşiktaş - Trabzonspor maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray ve Beşiktaş - Trabzonspor derbilerinin hakemleri açıklandı.

Ülker Stadı'ndaki Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Halil Umut Meler yönetecek. 

Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler olacak.

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    Mücadelede Video Yardımcı Hakem olarak Abdulkadir Bitigen görev yapacak. Bitigen'in yardımcılığını ise Mert Güzenge ile Serkan Olguncan üstlenecek.

    Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş - Trabzonspor derbisinde ise Fırat Aydınus düdük çalacak.

    Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşcıoğlu ve Erdem Bayık üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Mustafa Öğretmenoğlu olacak.

    Mücadelede Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Ali Palabıyık görev alacak. VAR odasında Palabıyık'ın yardımcılıklarını ise Yiğit Arslan ve Ceyhun Sesigüzel yapacak.

    Meler ve Aydınus'un VAR karnesi

    Halil Umut Meler bu sezon 9 defa VAR ekranına gitti ve bunların her birinde saha içerisindeki kararını değiştirdi.

    Fırat Aydınus ise 7 kez VAR'a giderken 6'sında karar değiştirdi, 1'inde ise saha içerisinde verdiği kararla devam etti.

    Süper Lig'de 23. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şunlar:

    22 Şubat Cuma:

    20.00 Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor: Zorbay Küçük

    22 Şubat Cumartesi:

    14.00 Hes Kablo Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor: Arda Kardeşler

    17.00 Göztepe-Gaziantep FK: Suat Arslanboğa

    20.00 Beşiktaş-Trabzonspor: Fırat Aydınus

    23 Şubat Pazar:

    13.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

    16.00 Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü: Ali Şansalan

    19.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Halil Umut Meler

    Haberin devamı aşağıda

    24 Şubat Pazartesi:

    20.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır

    20.00 Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor: Atilla Karaoğlan

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