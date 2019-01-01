Derbide Mehmet Ekici'nin yerine Miha Zajc
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Türkiye Gazetesi 'nin haberine göre; kırmızı kart cezalısı Mehmet Ekici’nin yerinde Miha Zajc’a görev verecek olan Yanal, Ayew’i de ilk 11’de sahaya sürecek.
Ganalıyı sol açıkta kullanacak olan tecrübeli teknik adam, Moses’ı ise sağ açığa çekecek.
Zajc’ı maestro olarak kullanacak Yanal, Sloven oyuncuyu bu sınava özel olarak hazırlıyor.
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Derbide forma giyemeyecek olan Mehmet Ekici bu sezon 22 maçta 5 gol atıp 1 de asist yapmıştı.
Sarı-Lacivertliler'in Ocak ayında Empoli'den transfer ettiği Zajc'ın ise çubuklu forma ile 6 maçta 1 golü ve 1 asisti var.