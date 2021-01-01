Derbide kazanan ikili averajda üstün olacak

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin kazanını üç puanın yanı sıra ikili averajda da ezeli rakibine üstünlük kuracak.

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Galatasaray'ı konuk edeceği 90 dakika puan durumu açısından büyük önem taşırken, kazanan takımın ikili averajda rakibine üstünlük kurması açısından da önemli olacak. Ligin ilk yarısındaki mücadele 0-0 sona ererken, bu akşam oynanacak karşılaşmayı kazanan takım sadece üç puanı değil ikili averaj avantajını da elde edecek.

İki takımın merakla beklenen mücadelesi beraberlikle sona ererse iki takımın deplasmanda fazla gol atan takım üstün sayılmayacak.

TFF Mevzuatı ne diyor?

a) Aynı puana sahip takım sayısı iki ise;

I. Önce bu iki takımın kendi aralarında oynadıkları müsabakalardaki puan üstünlüğüne bakılır,

II. Kendi aralarındaki müsabakalarda puan eşitliği varsa bu müsabakalardaki gol averajına bakılır. (Bu müsabakalarda atılan gollerde eşitlik varsa, deplasmanda fazla gol atan takım üstün sayılmaz.)

III. Kendi aralarındaki müsabakalarda puan ve gol eşitliği devam ediyorsa, genel puantajdaki gol averajına bakılır

IV. Takımların gol averajları da eşit ise daha fazla gol atmış olan takım üstün sayılır.