Derbide kartlar havada uçuşuyor

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son dönemde oynanan maçlara sarı ve kırmızı kartlar damga vuruyor.

'in 28. haftasında 14 Nisan Pazar günü karşılaşacak ile arasında son dönemde yapılan derbilerde gösterilen sarı ve kırmızı kartların çokluğu dikkati çekiyor.

İki takımın 39'u Süper Lig, 7'si Kupası, 3'ü TFF Süper Kupa, biri de Dostluk Kupası olmak üzere son 50 randevusunda hakemler toplam 39 kırmızı, 287 de sarı kart kullandı.

Rekabetteki son 50 maçta Galatasaraylı futbolcular 20, Fenerbahçeli futbolcular ise 19 kez kırmızı kartla cezalandırıldı.

Bu dönemde Galatasaray'dan Emre Aşık (3), Hasan Şaş (2), Younes Belhanda, Badou Ndiaye, Felipe Melo, Sabri Sarıoğlu, Engin Baytar, Tomas Ujfalusi, Baros, Abdul Kader Keita, Arda Turan, Cassio Lincoln, Alioum Saidou, Orhan Ak, Volkan Arslan, Joao Batista ve Bülent Korkmaz kırmızı kart gördü.

Fenerbahçe'den ise Diego Lugano (3), Volkan Demirel (2), Jailson, Roberto Soldado, Bruno Alves (2), Luis Nani, Emre Belözoğlu, Raul Meireles, Issiar Dia, Selçuk Şahin, Semih Şentürk, Gökhan Gönül, Deivid de Souza, Ariel Ortega ve Fabio Luciano bu süredeki maçlarda kırmızı kart gören isimler oldu.

Son maçta 3 kırmızı, 6 sarı kart

İki takım arasında oynanan son maçta hakem, 3 kırmızı ve 6 sarı kart çıkardı.

Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısında Türk Telekom Stadı'nda yapılan müsabakanın bitiş düdüğünün ardından yaşanan kavga nedeniyle hakem Fırat Aydınus, Galatasaray'dan Badou Ndiaye, Fenerbahçe'den de Roberto Soldado ve Jailson'a kırmızı kart gösterdi.

Fırat Aydınus ayrıca sarı-kırmızılı takımdan 2, sarı-lacivertli takımdan da 4 futbolcuya sarı kartla cezalandırdı.