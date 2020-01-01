Derbide kartlar havada uçuştu

Tansiyonun yükseldiği derbide Ersun Yanal, Younes Belhanda ve Deniz Türüç kırmızı kart gördüler.

Süper Lig'in 23. haftasında oynanan - derbisinde kartlar havada uçuştu.

Maçın 66. dakikasında maç 1-1'ken bir pozisyona sinirlenen Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, saha kenarından hakeme sert bir tepki gösterince Halil Umut Meler tecrübeli teknik adamı direkt kırmızı kartla oyundan attı.

Maç konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle devam ederken 84. dakikada Galatasaray'da Younes Belhanda oyundan çıkarken Deniz Türüç ile bir tartışma yaşadı. Akabinde Belhanda ikinci sarı kartını gördü ve oyundan atıldı. Böyle olunca Galatasaray oyuncu değiştiremedi. Çıkan arbedenin ardından Fenerbahçe'de Deniz Türüç kırmızı kart gördü.

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Karşılaşma Galatasaray'ın 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı ve sarı kırmızılı ekip Kadıköy'de 1999'dan bu yana ilk galibiyetini elde etti.