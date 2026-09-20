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Derbi tek şok değildi: Yıldız oyuncusunun sakatlığı Real Madrid'i yeni bir darbeyle sarstı

Atletico Madrid - Real Madrid
Atletico Madrid
Real Madrid
La Liga
F. Valverde
İspanya
Uruguay

Madrid'de neler oluyor?

Real Madrid, başkent derbisinde Atletico Madrid'e mağlup olmasının ardından yeni bir darbe daha aldı. "The Athletic" gazetesinden gazeteci Guillermo Rai, Uruguaylı orta saha oyuncusu Fede Valverde'nin sol ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle 2 ila 3 hafta arasında sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

Kaynağa göre Valverde, derbide Güney Koreli Kang In Lee'nin kendisine yaptığı müdahale sırasında sakatlandı. Bu pozisyon, maç sırasında ve sonrasında geniş çapta tartışmalara yol açtı; Real Madrid, Atletico oyuncusuna kırmızı kart gösterilmemesine itiraz etti.

Sakatlığa rağmen Valverde maçın sonuna kadar sahada kaldı ve Jose Mourinho onu oyundan almamayı tercih etti.

Oyuncunun, uluslararası ara döneminde iyileşme sürecini Valdebebas'ta sürdürmesi bekleniyor. Ancak Uruguay milli takımı kadrosundan çıkarılıp çıkarılmayacağı henüz resmi olarak kesinleşmedi.

Sakatlık, sezon başından bu yana Mourinho'nun planlarında temel unsurlardan biri haline gelen Valverde için önemli bir zamanlamada geldi. Uruguaylı oyuncu, tamamında ilk 11'de yer aldığı 8  maça çıkarak kendisini Real Madrid orta sahasının en dikkat çekici isimlerinden biri olarak kabul ettirmişti.

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Rapora göre Mourinho, orta sahada temel olarak Valverde ve Aurelien Tchouameni ikilisine güveniyor. Bu durum, Uruguaylı oyuncunun önümüzdeki dönemdeki yokluğunu, derbiyi kaybederek İspanya La Liga liderliğinde Barcelona'nın 6 puan gerisine düşen Real Madrid için yeni bir zorluk haline getiriyor.

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