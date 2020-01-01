Derbi öncesi Türk Telekom stadı dezenfekte edilecek

Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi Türk Telekom Stadı'nda dezenfekte çalışması yapılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 15 Mart'ta -Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşma öncesi koronovirüs salgını riskine karşı Türk Telekom Stadı'nda dezenfekte çalışması yapacak.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 26. haftasında yapılacak karşılaşma öncesi Türk Telekom Stadı'nda dezenfekte çalışması gerçekleştirilecek.

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Galatasaray Spor Kulübü'nün koronovirüse karşı ortamı güvenli hale getirmek amacıyla İBB'den destek talep etmesi üzerine, stadın bazı bölümleri dezenfekte edilecek.

Daha fazla takım

Görevli personelin bulunduğu alanlar, soyunma odaları, hakem odaları, gözetmen odaları, basın odaları, toplantı alanları, sağlık ve güvenlik alanları ve tüm ofislerde çalışma yürütülecek.

Maç seyircisiz oynanacağı için bu alanlar dışında bulunan yerler kapsam dışı bırakıldı. Dezenfekte çalışmaları 14 Mart Cümartesi günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek.