Süper Lig

Derbi maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu

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Tugay Kaan Numanoglu
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Süper Lig'de 10. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu...

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 10. haftasında görev yapacak hakemleri duyurdu.

29 Kasım Pazar günü saat 19:00'da başlayacak olan Fenerbahçe - Beşiktaş maçının hakemi Tugay Kaan Numanoğlu oldu. 

Tugay Kaan Numanoğlu'nun yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Süleyman Özay üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Turgut Doman.

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    Süper Lig'in 10. haftasında görev yapacak hakemler şöyle: 

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    27 Kasım Cuma

    19:30 | Ankaragücü - Trabzonspor: Mustafa Öğretmenoğlu

    28 Kasım Cumartesi

    13:30 | Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık

    16:00 | Başakşehir - Denizlispor: Arda Kardeşler

    19:00 | Rizespor - Galatasaray: Atilla Karaoğlan

    29 Kasım Pazar

    13:30 | BB Erzurumspor - Antalyaspor: Ali Şansalan

    16:00 | Alanyaspor - Konyaspor: Bahattin Şimşek

    16:00 | Kasımpaşa - Gençlerbirliği: Mete Kalkavan

    Haberin devamı aşağıda

    19:00 | Fenerbahçe - Beşiktaş: Tugay Kaan Numanoğlu

    30 Kasım Pazartesi

    19:30 | Sivasspor - Göztepe: Serkan Tokat

    19:30 | Kayserispor - Karagümrük: Alper Ulusoy

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