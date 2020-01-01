Derbi maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 10. haftasında görev yapacak hakemleri duyurdu.
29 Kasım Pazar günü saat 19:00'da başlayacak olan Fenerbahçe - Beşiktaş maçının hakemi Tugay Kaan Numanoğlu oldu.
Tugay Kaan Numanoğlu'nun yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Süleyman Özay üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Turgut Doman.
Süper Lig'in 10. haftasında görev yapacak hakemler şöyle:
27 Kasım Cuma
19:30 | Ankaragücü - Trabzonspor: Mustafa Öğretmenoğlu
28 Kasım Cumartesi
13:30 | Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık
16:00 | Başakşehir - Denizlispor: Arda Kardeşler
19:00 | Rizespor - Galatasaray: Atilla Karaoğlan
29 Kasım Pazar
13:30 | BB Erzurumspor - Antalyaspor: Ali Şansalan
16:00 | Alanyaspor - Konyaspor: Bahattin Şimşek
16:00 | Kasımpaşa - Gençlerbirliği: Mete Kalkavan
19:00 | Fenerbahçe - Beşiktaş: Tugay Kaan Numanoğlu
30 Kasım Pazartesi
19:30 | Sivasspor - Göztepe: Serkan Tokat
19:30 | Kayserispor - Karagümrük: Alper Ulusoy