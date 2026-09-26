Hakem tartışması, İspanya'nın başkenti Madrid'deki derbinin gündemine damgasını vurmaya devam ediyor; öyle ki geçtiğimiz pazar günü Atlético'nun (2-1) kazandığı karşılaşmada saha hakemi Ortiz Arias ve VAR hakemi Trobio Suárez'in performansı günlerce konuşuldu.

Sahnenin başrolünde ise Real Madrid teknik direktörü José Mourinho'nun maç sonundaki sert itirazı yer aldı. Mourinho, iki hakem pozisyonuna ait basılı fotoğrafları göstererek, sırasıyla Jude Bellingham ve Fede Valverde'ye yaptıkları sert müdahaleler nedeniyle Cuti Romero ile Kang In Lee ikilisinin kırmızı kartla oyundan atılmasını talep etti.

Atlético Madrid teknik direktörü Diego Simeone, maç sonrası basın toplantısında bu davranışı eleştiren ilk isim olmuştu: "Teknik direktörler olarak ayrıcalıklı bir konumdayız ve geniş bir medya erişimine sahibiz, dolayısıyla söylediklerimize dikkat etmeliyiz. Hakeme ve meslektaşlarımıza nasıl saygı gösterileceğini bilmeliyiz. Adı ister Mourinho, ister Simeone, ister Flick, ister Pellegrini olsun, biri saygı sınırını aştığında bu kabul edilemez ve bu sınırın aşılmaması gerekir."

Sıra, milli takım kampında bulunan Atlético Madrid oyuncusu İspanyol milli futbolcu Álex Baena'ya geldi. "Telemadrid" kanalına son derece açık konuşan Baena, bu gürültünün amacının maç sonucundan dikkati başka yöne çekmek olduğunu vurguladı. İspanyol "AS" gazetesinin aktardığına göre Rojiblancos'un 10 numaralı forması sahibi şunları söyledi: "Kaybettiği için şikâyet ediyor. Durum tam tersi olsaydı, hakem tartışması hakkında bu kadar konuşulmazdı ve genellikle olan da budur: Real Madrid, Atlético'ya kaybettiğinde, mağlubiyetleri yerine odaklanacak başka şeyler bulmaya çalışırlar."

Baena, Portekizli teknik direktörün davranışlarıyla ilgili sözlerini şöyle tamamladı: "Bir öfke nöbeti mi? Evet, bana öyle görünüyor. Bütün bu gösteri ve sahne, sanki bir öfke nöbeti ve nasıl kaybedileceğini, mağlubiyeti kabul etmeyi bilmemenin bir işareti gibi görünüyor."