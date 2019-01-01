Derbi en uzun maç rekorunu kırdı

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbi, son yılların en uzun maçı olarak kayıtlara geçti.

Haftalardır beklenen ile arasındaki derbi 1-1 berabere biterken aynı zamanda rekor da kırıldı.

İlk yarıda Hasan Ali Kaldırım'ın kırmızı kart pozisyonunda VAR hakemlerinin uyarısını bekleyen Palabıyık, ilk yarının sonuna +8 dakika eklemişti. İkinci yarıda ise Elif Elmas'ın golünde bu kez de faul için VAR'a giden Palabıyık maçın sonuna da +7 dakika eklemişti.

Böylelikle Palabıyık, derbiyi toplamda 107 dakika 34 saniyede oynatarak 2015-2015 sezonundan beri Süper Lig'deki en uzun maçı yönetmiş oldu.

VAR maçların süresini arttırdı

Süper Lig'de bu sezon uygulamaya konulan VAR sistemi geldikten sonra maçların süresi de uzamış oldu. Hakemler, tartışmalı pozisyonlar sırasında VAR hakemlerini beklerken kaybettikleri süreyi devre sonlarına ekliyorlar.

Derbi'den önce Süper Lig'de oynanan en uzun 5 maçın 4'ü bu sezon gerçekleşti.