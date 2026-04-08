Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Başkanı Patrice Motsepe, yarın Perşembe günü Fas'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Motsepe, bu ziyaret kapsamında Fas Kraliyet Futbol Federasyonu Başkanı Fawzi Lekjaâ ile önemli bir görüşme yapacak ve bu Kuzey Afrika ülkesindeki futbol camiasından bir dizi isimle bir araya gelecek.

Fas ziyareti, CAF Başkanı'nın yoğun programının bir parçası. Motsepe şu anda Senegali'de bulunuyor ve son Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğu krizinin ardından ortaya çıkan gerginliği yatıştırmak ve durumu kontrol altına almak amacıyla bir ziyaret gerçekleştiriyor.

Şiddetli bir anlaşmazlığın ardından... Arbeloa, Real Madrid yıldızını takım arkadaşlarından özür dilemeye zorladı

Yeni cephe... Trump, cinsiyet değiştirenlerin Dünya Kupası'ndan men edilmesini talep ediyor

Mısır grubu... İran, Dünya Kupası'na katılmak için alternatif planını açıkladı

Motsepe ayrıca bu diplomatik ve sportif hamlelerle Afrika futbol sistemi içindeki istikrarı güçlendirmeyi ve Afrika kıtasındaki büyük futbol etkinliklerinin ev sahipliği ve organizasyonunda merkezi bir rol oynamaya başlayan Fas Kraliyet Futbol Federasyonu ile ortak işbirliği olanaklarını araştırmayı hedefliyor.

CAF, Teranga Aslanları'nın Afrika Kupası şampiyonluğunu elinden alıp ikincilik ödülünü Fas'a vermişti. CAF, Senegal'i final maçından yaklaşık çeyrek saat önce sahadan çekildiği için mağlup saymış, ancak oyuncular sahaya geri döndükten sonra ve hakem kararları ve büyük gerginliklerin yaşandığı maçın ardından uzatmalarda ev sahibi takımı 1-0 yenerek galip gelmişti.

Senegal, CAF'ın kararına karşı Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) itirazda bulundu. CAS'ın vereceği kararın, Afrika Kupası şampiyonunun kim olacağını kesin olarak belirlemesi bekleniyor.