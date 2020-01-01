Deprem nedeniyle İzmir'deki dört karşılaşma ertelendi
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TFF'den yapılan açıklamada, Ege Denizi'nde meydana gelen ve İzmir ile çevre illerde hissedilen deprem nedeniyle profesyonel liglerde İzmir'i temsil eden takımların yarın oynayacağı dört karşılaşmanın ertelendiği belirtildi.
Süper Lig'deki Göztepe-Aytemiz Alanyaspor, TFF 1. Lig'deki Menemenspor-Ankaraspor ile Altınordu-Royal Hastanesi Bandırmaspor ve 3. Lig'deki Bergama Belediyespor-Kozanspor müsabakalarının ileri bir tarihte oynanacağı kaydedildi.