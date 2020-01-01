Deprem nedeniyle İzmir'deki dört karşılaşma ertelendi

Türkiye Futbol Federasyonu, İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle dört maçın ertelendiğini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, Ege Denizi'nde meydana gelen ve İzmir ile çevre illerde hissedilen deprem nedeniyle profesyonel liglerde İzmir'i temsil eden takımların yarın oynayacağı dört karşılaşmanın ertelendiği belirtildi.

Süper Lig'deki -Aytemiz , TFF 1. Lig'deki Menemenspor-Ankaraspor ile -Royal Hastanesi Bandırmaspor ve 3. Lig'deki Bergama Belediyespor-Kozanspor müsabakalarının ileri bir tarihte oynanacağı kaydedildi.