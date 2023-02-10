Deprem: Can kaybı 18 bin 342'ye yükseldi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde saat 08.30 itibarıyla 18 bin 342 kişi hayatını kaybetti, 74 bin 242 kişi yaralandı.

AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde saat 08.30 itibarıyla 18 bin 342 kişinin hayatını kaybettiğini, 74 bin 242 kişinin de yaralandığını açıkladı.

AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından an itibarıyla toplam bin 509 deprem meydana gelmiştir."

"Deprem bölgesinde yürütülen çalışmalarda toplam 121 bin 128 personel ile 12 bin 244 araç ve iş makinası görev yapmaktadır."

"SAKOM'dan alınan bilgilere göre, saat 08:30 itibarıyla 18 bin 342 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 74 bin 242 vatandaşımız yaralanmıştır."

Yaşanan depremin ardından 7 gün milli yas ilan edildi. Tüm kulüpler, afetten etkilenen bölgelere yardım ulaştırmak için çalışmalara başladı.

KULÜPLER SEFERBER OLDU