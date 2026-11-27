Hansi Flick, Deportivo La Coruña deplasmanına iki gün kala küçük bir darbe aldı. Marc Bernal, biriken antrenman yüküne bağlı hafif fiziksel ağrılar nedeniyle antrenmanda yer almadı.

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İspanyol gazetesi Sport'un haberine göre, Marc Bernal, dikkatli yaklaşılması gereken bu fiziksel sorunlar nedeniyle bugün, cuma günü yapılacak antrenmana katılmayacak.

Barcelona kafilesinin geri kalanıyla birlikte Azerbaycan'a giden orta saha oyuncusu, perşembe günü Ciutat Esportiva Joan Gamper'de sağlık kontrolünden geçti.

Kontrollerin ardından, yaşadığı ağrıların artmasını önlemek amacıyla oyuncunun dinlendirilmesine karar verildi.

Sport gazetesinin kameraları, Marc Bernal'ın bugün sabah saat 10.55'te, yani antrenmanın başlamasından yalnızca beş dakika önce Barcelona tesislerine geldiğini görüntüledi.

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Hansi Flick normalde oyuncularını antrenmandan bir buçuk saat önce tesise çağırıyor. Ancak gruptan ayrı özel bir program uygulaması gereken oyuncular, geliş saatleri konusunda daha esnek davranabiliyor.

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Temkinli iyimserlik

Bernal bugünkü antrenmanda yer almasa da hem kulüpte hem de oyuncuda Deportivo La Coruña maçına yetişebileceği konusunda iyimser bir hava hakim.

Plan, orta saha oyuncusunun yarın, cumartesi günü takım arkadaşlarıyla birlikte normal şekilde çalışması ve Galiçya'ya gidecek kadroda yer alması yönünde.

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Teknik ekip şimdilik oyuncunun durumuna temkinli yaklaşmayı ve antrenmanlara dönmeden önce ona fazladan bir gün dinlenme vermeyi tercih ediyor.

Fikstürün özellikle yoğun olması ve önümüzdeki çarşamba günü oynanacak kritik Atletico Madrid maçının yaklaşmasıyla teknik ekip, Bergalı orta saha oyuncusunun durumunu gereksiz yere riske atmak istemiyor.

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Dikkat çeken performans

Barcelona, 2026 yılının son dönemine iç arenada ve Avrupa'da artan zorluklarla giriyor. Hansi Flick takımın istikrarını korumak ve kupalar için mücadeleyi sürdürmek isterken art arda gelen maçlar ve çok sayıda cephede mücadele etmenin yarattığı baskı da giderek artıyor.

Katalan ekibi, organizasyonun başından bu yana sergilediği dikkat çekici hücum performansıyla bu sezon La Liga'da güçlü bir rakip olduğunu kanıtladı ve birçok rakibine karşı farklı galibiyetler elde etti. Bunların başında Elche'yi 5-0, Athletic Bilbao'yu 2-0, Valencia'yı 5-0 ve ardından Racing Santander'i 7-2 yendiği maçlar geliyor.

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Barcelona ayrıca deplasmandaki zorlu maçların da üstesinden gelebildiğini gösterdi. Sevilla'yı 3-1, Real Betis'i 5-2 mağlup eden Katalan ekibi, Atletico Madrid'in sahasından da 2-1'lik galibiyetle üç puanla döndü. Bu sonuç, takımın lig liderliği yarışındaki konumunu güçlendirdi.