Depay'dan transfere dair açıklama

Lyon'un sezon sonunda sözleşmesi sona erecek golcü oyuncusu Memphis Depay, şu an tamamen Ligue 1 şampiyonluğuna odaklandığını söyledi.

’un gözde oyuncusu Memphis Depay, geleceği hakkında henüz bir karar vermediğini söyledi.

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde ’nın radarına takılan ama transferi gerçekleşmeyen 26 yaşındaki oyuncunun Lyon'daki sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Bu ihtimal nedeniyle devre arasında takımdan ayrılması gündeme gelen oyuncuya Lyon başkanı Jean-Michel Aulas engel olmuş ve Depay’ın sezon sonuna kadar takımdan ayrılmayacağını söylemişti.

Şu an için tamamen Lyon'a ve şampiyonluğuna odaklandığını belirten Depay, gelecek yıl nerede olacağını bilmediğini söyleyerek bir anlamda Aulas'ın açıklamalarını da doğrulamış oldu.

Daha fazla takım

Depay yaptığı açıklamada, "Dürüst olmak gerekirse, burada harika bir ekibimiz var. Önümüzdeki yıl ne olacağını bilmiyorum. Ben bir Lyon oyuncusu ve kaptanıyım. Bir şeyler kazanmak ve takıma faydalı olmak için buradayım. Bu benim asıl amacım. Geleceğimi düşünmeye başlarsam, odağımı kaybedebilirim. Yüzde 100'ümü Lyon’a veriyorum. Gelecekte ne olacağını göreceğiz. Her zaman da böyle söyledim” dedi.

Barcelona iddiaları hakkında da net konuşmayan yıldız oyuncu, “Birçok kulüp benimle ilgilenebilir ama şimdi buradayım" ifadelerini kullandı.

Memphis Depay, geçen sene Aralık ayında yaşadığı ön çapraz bağı sakatlığından kurtulduktan bu yana dikkat çekici bir performans sergiliyor. Sakatlık günlerini geride bıraktığını belirten golcü oyuncu, "Bir yılın bu kadar çabuk geçmesi çılgınlık. Bugün uyandım ve sakatlığın bir yıl önce olduğunu fark ettim. Neyse ki bugün oynayabiliyorum. Özellikle pandemi nedeniyle insanların çalışamadığı, para kazanamadığı ve ailelerini destekleyemediği bir zamanda futbol oynamaktan mutluyum" dedi

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Hollandalı oyuncu bu sezon forma giydiği 14 lig maçında altı gol attı ve dört asist kaydetti. Ayrıca 'nın Kasım ayında ve ile oynadığı Uluslar Ligi maçlarında birer gol atarak, takımının galibiyetlerinde rol oynadı.

Depay önderliğindeki Lyon ise zirve yarışında ile aynı puana sahip ve averajla ikinci sırada yer alıyor. Rudi Garcia'nın ekibi, geçtiğimiz Pazar günü son şampiyon 'i yenerek ligdeki galibiyet serisini beş maça çıkardı.