Depay: Barcelona benimle ilgileniyor
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Getty/Goal
Memphis Depay, Barcelona'nın kendisini transfer etmek istediğini doğruladı.
Hollanda'nın UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya'ya 1-0 kaybettiği maçın ardından konuşan Depay, NOS'a konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Menajerimden çok şey duymadım. Benimle ilgilendiklerini biliyorum ama daha fazlası şey söyleyemem çünkü ben de bilmiyorum. Neler olacağını göreceğiz." şeklinde konuştu.
Daha önce PSV ve Manchester Untied'ın formalarını terleten 26 yaşındaki futbolcu, 2016-17 sezonundan bu yana Lyon'da top koşturuyor.
Memphis Depay'ın Ligue 1 ekibiyle sözleşmesi 2021'de sona erecek.