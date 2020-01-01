Depay: Barcelona benimle ilgileniyor

Hollandalı futbolcu, Katalan ekibinin kendisini transfer etmek istediğinin farkında olduğunu söyledi.

Memphis Depay, 'nın kendisini transfer etmek istediğini doğruladı.

'nın 'nde İtalya'ya 1-0 kaybettiği maçın ardından konuşan Depay, NOS'a konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Menajerimden çok şey duymadım. Benimle ilgilendiklerini biliyorum ama daha fazlası şey söyleyemem çünkü ben de bilmiyorum. Neler olacağını göreceğiz." şeklinde konuştu.

Daha önce ve Manchester Untied'ın formalarını terleten 26 yaşındaki futbolcu, 2016-17 sezonundan bu yana 'da top koşturuyor.

Daha fazla takım

Memphis Depay'ın ekibiyle sözleşmesi 2021'de sona erecek.