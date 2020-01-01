Transfer

Depay: Barcelona benimle ilgileniyor

Goal Türkiye
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Memphis Depay Barcelona GFX
Getty/Goal
Hollandalı futbolcu, Katalan ekibinin kendisini transfer etmek istediğinin farkında olduğunu söyledi.

Memphis Depay, Barcelona'nın kendisini transfer etmek istediğini doğruladı.

Hollanda'nın UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya'ya 1-0 kaybettiği maçın ardından konuşan Depay, NOS'a konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Menajerimden çok şey duymadım. Benimle ilgilendiklerini biliyorum ama daha fazlası şey söyleyemem çünkü ben de bilmiyorum. Neler olacağını göreceğiz." şeklinde konuştu.

Daha önce PSV ve Manchester Untied'ın formalarını terleten 26 yaşındaki futbolcu, 2016-17 sezonundan bu yana Lyon'da top koşturuyor.

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