Denizlispor'da Yücel İldiz dönemi sona erdi

Denizlispor, teknik direktör Yücel İldiz ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı.

'da Teknik Direktör Yücel İldiz ile yollar ayrıldı.

Yeşil siyahlı kulüpten yapılan resmi açıklamada "Kulübümüz profesyonel futbol takımının durumu Yönetim Kurulumuzca değerlendirilmiş olup Teknik Direktörümüz Yücel İLDİZ'in sözleşmesinin tek taraflı olarak Kulübümüzce fesih edilmesine karar verilmiştir. Sayın İLDİZ'e Kulübümüze yaptığı katkılardan ötürü teşekkür eder profesyonel hayatında başarılar dileriz" sözleri kullanıldı.

Horozlar ligdeki yedi maçtan sadece iki galibiyet çıkarırken son hafta karşısında alınan 5-1'lik ağır yenilgiden sonra İldiz ile yönetim arasındaki ipler koptu.

Kulüp Başkanı Ali Çetin, pazartesi günü yaptığı açıklamada "Üç maç kaybettik diye 'Haydi güle güle.' deme şansımız yok. Onun da fikrini almak lazım. O da diyecek ki, 'Şundan dolayı başarısız olduk'. Kafamıza göre yorum yapamayız. Hocayı da dinleyeceğiz" ifadelerini sarf etmişti.