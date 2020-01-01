Denizlispor'da Yalçın Koşukavak dönemi

Süper Lig'de zor günler geçiren Denizlispor, teknik direktörlük görevi için Yalçın Koşukavak ile anlaştı.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel 'da teknik direktörlüğe Yalçın Koşukavak getirildi.

Koşukavak, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, kendisine Süper Lig'de çalışma fırsatı veren yönetim kuruluna teşekkür etti.

Bu göreve kendisini layık görenleri mahcup etmek istemediğini kaydeden Koşukavak, "Denizlispor'u bu sene hedeflediği noktada mayıs ayını gördürmeyi Allah hepimize nasip etsin. Herkese ihtiyacımız var. Taraftarlarımızla uzaktan bir sinerji oluşturabiliriz. Dualarını eksik etmesinler" diye konuştu.

Daha fazla takım

Koşukavak, sezon sonunda 4 takımın lige veda edeceğini hatırlatarak, "Çok hızlı bir şekilde maç kazanmanın yolunu bulmamız gerekiyor. Sezon sonu itibarıyla Denizlispor'u bu ligde tutmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Bu hafta oyun anlamında iyi bir performans ortaya koyan lider Aytemiz 'la karşılaşacaklarını aktaran Koşukavak, "Sonra da arka arkaya 3 maç oynayacağız. Zor şartlarda iyi işler çıkartıyorsanız değerlisiniz. Onu çıkartmak için ben ve ekip arkadaşlarım var gücümüzle çalışacağız. İnşallah Denizlispor'u ligde tutacağız, buna inanıyorum" diye konuştu.

Denizlispor Kulübü Başkan Yardımcısı Kaan Şanlıkan ise üç maçta takımın başında bulunan Kenan Atik 'e teşekkür ederek, Robert Prosinecki ile yolları ayırdıktan sonra takımı daha ileriye taşıyacak, genç, idealleri ve hedefleri olan bir teknik direktörle çalışmak için çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.

Yalçın Koşukavak'ı göreve getirme kararı aldıklarını belirten Şanlıkan, "Sezon sonuna kadar sözleşme imzaladık. İnşallah Denizlispor doğru ve hak ettiği yerlere hocamızla beraber gelir. Hocamızla sezon sonunda daha uzun yıllar devam etmeyi diliyoruz" ifadelerini kullandı.

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Ege ekibi sezona teknik direktör Robert Prosinecki ile başlamıştı. İlk sekiz haftada sadece bir galibiyet elde edebilen Hırvat teknik direktör, Kupası'nda oynanan ve 2-1 kaybedilen Turgutluspor maçının ardından görevinden ayrılmak zorunda kalmıştı. Prosinecki'nin ardından görev yapan Kenan Atik, üç karşılaşmada sadece 'den bir puan alabilmişti.

Denizlispor, Süper Lig'de 11 maç sonunda topladığı altı puanla 20. sırada yer alıyor. Yeşil-Siyahlı takım, Koşukavak yönetiminde ilk maçına lider Alanyaspor karşısında çıkacak.

Yalçın Koşukavak ise daha önce İstanbulspor, Gaziantep FK, ve 'da görev yapmıştı. 48 yaşındaki teknik direktör ilk kez Süper Lig'de görev yapacak.