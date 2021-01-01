Denizlispor'da Yalçın Koşukavak istifa etti

Denizlispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, görevinden ayrıldı.

Süper Lig'de son sıraya demir atan Denizlispor'da teknik direktör Yalçın Koşukavak istifa etti.

Sezon ortasında göreve geldiği yeil-siyahlı takımın başında dokuz maça çıkan Koşukavak yönetimindeki Denizlispor bu karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve beş mağlubiyet yaşamıştı. Ligde oynadığı son üç maçı da kaybeden Denizlispor'da kadronun mutlaka takviye edilmesi gerektiğini ifade eden 48 yaşındaki çalıştırıcının yönetimle transfer konusunda yaşadığı fikir ayrılıklarından ötürü istifa kararı aldığı öğrenildi.

Denizlispor'da Koşukavak'ın yerine göreve gelecek isim ise henüz netleşmedi.