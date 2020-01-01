Denizlispor'da Robert Prosinecki ile yollar ayrıldı

Denizlispor Kulübü, Hırvat teknik adamın sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini resmen duyurdu.

Süper Lig'de çıktığı 8 maçta 5 puan toplayabilen ve Ziraat Kupası 4. Tur maçında da Turgutluspor'a elenerek turnuvaya erken veda eden Yukatel 'da Robert Prosinecki ile yollar ayrıldı.

Hırvat teknik adam Turgutluspor maçının ardından yaptığı açıklamada "Kulübümüz ve bizim için ağır bir mağlubiyet oldu. Bunun tabii ki de sonuçları olacaktır. Bununla alakalı gereken konuşmaları başkanımız ve yöneticilerimizle yapacağız. Ondan sonra hızlı bir şekilde verilen kararı paylaşacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözlerin ardından beklenen ayrılık geldi. Tecrübeli çalıştırıcının sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla feshedildi.

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Denizlispor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Yönetim kurulumuz ve Robert Prosinecki arasında bugün yapılan toplantı neticesinde, kendisi ve ekibi ile karşılıklı olarak anlaşılarak yolların ayrılmasına karar verilmiştir. Değerli teknik direktör Robert Prosinecki'ye ve ekibine kulübümüze vermiş olduğu hizmetler için teşekkürlerimizi sunuyor, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz."