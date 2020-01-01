Denizlispor'da Mehmet Özdilek dönemi sona erdi

Denizlispor'da istifa tezahüratlarının hedefindeki isim Mehmet Özdilek'le yollar ayrıldı.

Yukatel , Teknik Direktör Mehmet Özdilek ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüz teknik direktör Mehmet Özdilek ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak anlaşmaya vararak sona erdirmiştir. Kulübümüze verdiği hizmetler için Mehmet Özdilek ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Özdilek, Yukatel Denizlispor'da 12 Ekim 2019'da göreve getirilmişti.

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Süper Lig'in 22. haftasında evinde 'a 1-0 yenilen Denizlispor 24 puanla 11. sırada yer alıyor.

Maçın ardından ne söylemişti?

Özdilek, Kayserispor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında istifa tezahüratlarıyla ilgili şunları söylemişti:

"Benim düşünüp düşünmemem çok önemli değil. Bu bir akit anlaşmasıdır iki taraf arasında. Ortak nokta olursa her şey olabilir. Başkan ve yönetimin tasarrufudur.Benim burada durmam Denizlispor'a zarar verecekse zaten ben bu sorumluluğu alırım."