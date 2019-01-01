Denizlispor'da bir iç bir dış transfer

Yeşil siyahlı ekip, Malili oyuncuyu transfer etti ve Ismail Aissati ile sözleşme uzattı.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden , iki imzayı birden açıkladı.

Ege ekibi, resmi sosyal medya hesabından geçtiğimiz sezonu Ankaragücü'nde tamamlayan Hadi Sacko ile iki yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

Öte yandan yeşil siyahlılar 2018/2019 sezonunda kadrosunda yer alan İsmail Aissati ile de iki yıllık yeni bir sözleşme imzalandığını ifade etti.

📝Başarılı futbolcumuz Ismail Aissati ve son olarak Ankaragücü forması giyen Hadi Sacko ile ikişer yıllık sözleşme imzalandı.#YukatelDenizlispor pic.twitter.com/R0xAOGT9vN — Denizlispor Kulübü (@Denizlispor_) 17 Temmuz 2019

Hadi Sacko, geçtiğimiz sezon Ankaragücü'ne İngiltere'nin Leeds United takımından kiralık olarak gelmişti.