Denizlispor'da bir iç bir dış transfer
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Denizlispor
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Denizlispor, iki imzayı birden açıkladı.
Ege ekibi, resmi sosyal medya hesabından geçtiğimiz sezonu Ankaragücü'nde tamamlayan Hadi Sacko ile iki yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.
Öte yandan yeşil siyahlılar 2018/2019 sezonunda kadrosunda yer alan İsmail Aissati ile de iki yıllık yeni bir sözleşme imzalandığını ifade etti.
📝Başarılı futbolcumuz Ismail Aissati ve son olarak Ankaragücü forması giyen Hadi Sacko ile ikişer yıllık sözleşme imzalandı.#YukatelDenizlispor pic.twitter.com/R0xAOGT9vN— Denizlispor Kulübü (@Denizlispor_) 17 Temmuz 2019
Hadi Sacko, geçtiğimiz sezon Ankaragücü'ne İngiltere'nin Leeds United takımından kiralık olarak gelmişti.