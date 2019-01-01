Transfer

Denizlispor'da bir iç bir dış transfer

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Denizlispor
Yeşil siyahlı ekip, Malili oyuncuyu transfer etti ve Ismail Aissati ile sözleşme uzattı.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Denizlispor, iki imzayı birden açıkladı.

Ege ekibi, resmi sosyal medya hesabından geçtiğimiz sezonu Ankaragücü'nde tamamlayan Hadi Sacko ile iki yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

Öte yandan yeşil siyahlılar 2018/2019 sezonunda kadrosunda yer alan İsmail Aissati ile de iki yıllık yeni bir sözleşme imzalandığını ifade etti.

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Hadi Sacko, geçtiğimiz sezon Ankaragücü'ne İngiltere'nin Leeds United takımından kiralık olarak gelmişti.

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