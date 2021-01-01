Denizlispor Hakan Kutlu ile anlaştı

Yalçın Koşukavak ile yollarını ayıran Denizlispor'da yeni teknik direktör Hakan Kutlu oluyor.

Süper Lig'in son sırasına demir atan ve dün teknik direktörü Yalçın Koşukavak'ın istifasıyla sarsılan Denizlispor'da teknik direktör arayışı kısa sürdü. Yeşil-siyahlı takımın son olarak geçtiğimiz sezon Giresunspor'u çalıştıran Hakan Kutlu ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Daha önce Adana Demirspor, Kayserispor, Gaziantep FK, Mersin İdmanyurdu, Ankaragücü ve Manisaspor'u çalıştıran 49 yaşındaki teknik adam futbolculuk döneminde sadece Ankaragücü forması giymişti.

Kutlu'nun kısa bir süre içinde resmi imzayı atarak takımın başına geçmesi bekleniyor.