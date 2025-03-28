Denizlispor Başkanı Erhan Ergil açlık grevine başladı

TFF 3. Lig ekibi Denizlispor'un başkanı Erhan Ergil, kulübün tamamen elden kaymasının önüne geçmek için açlık grevine başladı.

Denizlispor başkanı süresiz açlık grevinde

Takıma sahip çıkmayanlara tepkili

Eski Süper Lig ekibini yeniden ayağa kaldırmak istiyor

NE OLDU? TFF 3. Lig 4. Grup'ta yer alan Denizlispor'un başkanı Erhan Ergil, kent meydanında açlık grevine başladı. Kent merkezindeki 15 Temmuz Şehitleri Delikliçınar Meydanı'na gelen Erhan Ergil, gazetecilere, süresiz açlık grevine başladığını belirtti.

NE SÖYLENDİ? Takımın yok olmasına tepki göstermek amacıyla bu kararı aldığını ifade eden Erhan Ergil şunları söyledi: "Sahurumu yaptım, süresi belirsiz açlık orucuna başlıyorum. Madem ki Denizlispor yok oluyor. Artık benim için taziye yeri şehir merkezidir. Tek başımayım. Kimseyle planlamadım. Kimseyi davet etmem. Ama gelen olursa siyaset karıştırmamasını rica ederim."

Denizlispor Başkanı Erhan Ergil, tepkisinin takıma sahip çıkmayan herkese olduğunu kaydetti.

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Denizlispor liginde 25 haftada 17 puan topladı ve son sıralarda yer alıyor.