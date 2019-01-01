Deniz Türüç: Kayserispor'da mutluyum

Deniz Türüç sözleşmesinin devam ettiğini belirterek Kayserispor'da mutlu olduğunu açıkladı.

3 büyük İstanbul kulübünün istediği Deniz Türüç, transferi hakkında konuştu. 26 yaşındaki oyuncu 'da mutlu olduğunu söyledi.

Deniz, instagram hesabından bir açıklama yayınladı:

"Kayserispor'da 4 yıl boyunca futbol oynadım. Kulübüm bana çok şey kattı, ben de elimden geleni her zaman vermeye çalıştım. Bir yıl daha sözleşmem var. Avrupa'dan veya 'den gelen teklifler hem beni hem Kayserispor'u mutlu ettiği takdirde oturup konuşulur. Bunun haricinde daha önce de açıkladığım gibi kaptanı olduğum takımımda forma giymekten çok mutluyum. Sayın başkanım ve menajerim de konuya hakim ve ona göre davranıyorlar. Kayseri'de mutsuz olduğum söylentileri başta olmak üzere açıklamam dışındaki tüm haberler asılsızdır."