Deniz Türüç'ten transfer açıklaması: "Gerçekçi olmak gerek..."

Adı Galatasaray ile anılan milli futbolcu, yeni bir macera için kendisini hazır hissettiğini söyledi.

Son dönemlerde adı sıkça ile anılan 'un başarılı kanat oyuncusu Deniz Türüç, takımındaki geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Bilindiği üzere Kayserispor Başkanı Erol Bedir, daha önceden yaptığı açıklamada Deniz Türüç'ü transfer etmek isteyen takımın oyuncunun sözleşmesindeki 10 milyon euro'luk serbest kalma maddesini karşılamaları gerektiğini söylemişti.

Lig Radyo'ya konuşan Deniz, " 'de herkes biliyor ki bu transfer 10 milyon euro gibi bir rakama gerçekleşemez. Gerçekçi olmak gerek. Benim sözleşmemdeki son senem. Bir yılı kalmış bir oyuncuya kimse bu miktarları ödemez. Elbette Kayserispor'a para kazandırarak gitmek isterim. Bu yüzden iki tarafın da menfaatleri doğrultusunda hareket edilmesi gerekiyor. Ben kendimi yeni bir maceraya hazır hissediyorum. Artık büyük takım zamanımın geldiğini düşünüyorum." dedi.

26 yaşındaki oyuncu geçen sezon Kayserispor forması altında çıktığı 26 lig maçında 3 gol atıp 5 de asist yapmıştı.