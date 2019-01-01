Deniz Türüç'ten Kayserispor'a veda mesajı

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak üzere olduğu milli futbolcu, Kayserispor'a veda etti.

'nin transferi için ile anlaşmaya vardığını duyurduğu Deniz Türüç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kulübüne veda etti.

Başarılı kanat oyuncusu geçtiğimiz gece geç saatlerde sağlık kontrollerinden geçmek üzere İstanbul'a gelmişti.

26 yaşındaki oyuncu, resmi Instagram hesabı üzerinden paylaştığı veda mesajında, "4 sene önce geldiğim bu şehir, bu takım, bu güzel insanlar için buraya yazacağım her cümle tarifsiz kalacak. Yeni başlangıcımda pay sahibi olan bu bu güzel şehir benim ikinci memleketim gibi oldu. Benden hiçbir zaman desteğinizi, ilginizi esirgemediniz. Bana ve aileme her zaman evimizde hissettirdiniz. Burada sayısız dostluk, kardeşlik kazandım. Tüm Kayseri halkına, 4 sezon boyunca birlikte aynı arma altında mücadele ettiğim takım arkadaşlarım, üstümde emeği olan hocalarım, kulüp personellerimiz, başkanım... Yaşadığım, edindiğim, hissettiğim tüm tarifsiz duygular ve anlar için hepinize yürekten teşekkürü borç bilirim. Bu şehir, bu kulüp, Kayseri halkı ömrüm boyunca kalbimde olacaksınız. Sevgi ve saygılarımla... Görüşmek üzere, Deniz." ifadelerini kullandı.