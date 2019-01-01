Deniz Türüç: Üç büyüklerden birini seçmedim

Transferin gözde ismi Deniz Türüç, üç büyüklerde oynamayı istediğini ancak herhangi birini seçmediğini söyledi.

Beşiktaş, ve 'ın kadrosuna katmak istediği 'un milli futbolcusu Deniz Türüç, transferi hakkında açıklamalarda bulundu.

TRT Spor'a konuşan Deniz; "Her şeyin ortasında olmak, hakkımda sürekli doğru haberlerin çıkması ve göz önünde olmak gurur duyulacak bir şey." ifadelerini kullandı.

26 yaşındaki futbolcu, üç büyüklerin kendisine olan ilgisi hakkında bir kulüp ismi vermenin doğru olmayacağını söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü: "Başkan ve menajerim gerekli görüşmeleri gerçekleştiriyor. Her futbolcu üç büyüklerde oynamak ister. Ben de üç büyüklerde forma giymeyi çok istiyorum ancak öncelikle Kayserispor'la anlaşılması lazım. Şu an o aşamada değiliz."

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Çocukluğunda ve İngiliz futboluna ilgi duyduğunu belirten yıldız futbolcu; "Hiçbir zaman 'den şu kulübü istiyorum şeklinde bir açıklamam olmadı. Şu takımı seçmiştim dersem yalan olur." dedi.