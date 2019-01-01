Deniz Türüç: Üç büyüklerden birini seçmedim
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Kayserispor'un milli futbolcusu Deniz Türüç, transferi hakkında açıklamalarda bulundu.
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TRT Spor'a konuşan Deniz; "Her şeyin ortasında olmak, hakkımda sürekli doğru haberlerin çıkması ve göz önünde olmak gurur duyulacak bir şey." ifadelerini kullandı.
26 yaşındaki futbolcu, üç büyüklerin kendisine olan ilgisi hakkında bir kulüp ismi vermenin doğru olmayacağını söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü: "Başkan ve menajerim gerekli görüşmeleri gerçekleştiriyor. Her futbolcu üç büyüklerde oynamak ister. Ben de üç büyüklerde forma giymeyi çok istiyorum ancak öncelikle Kayserispor'la anlaşılması lazım. Şu an o aşamada değiliz."
Çocukluğunda Hollanda ve İngiliz futboluna ilgi duyduğunu belirten yıldız futbolcu; "Hiçbir zaman Türkiye'den şu kulübü istiyorum şeklinde bir açıklamam olmadı. Şu takımı seçmiştim dersem yalan olur." dedi.