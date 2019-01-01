Deniz Türüç transferinin perde arkası!
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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadrosuna katmak için birbiriyle yarıştığı Deniz Türüç transferinde neler yaşandı?
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Sabah'ta yer alan habere göre Galatasaray'a transferi an meselesi olan Deniz için Fenerbahçe Başkanı Ali Koç devreye girdi.
Teknik direktör Ersun Yanal'ın olumlu raporu doğrultusunda Deniz ile telefonda konuşan Koç, oyuncuya takımda alacağı rolü anlattı ve genç futbolcuyu ikna etti.
Başkan Ali Koç bu görüşmenin ardından Kayserispor'la masaya oturdu ve oyuncunun transferi konusunda anlaşma sağlandı.