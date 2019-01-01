Fenerbahçe

Deniz Türüç transferinin perde arkası!

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray ile anlaşmak üzere olan Deniz Türüç'ü telefonda ikna etti.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadrosuna katmak için birbiriyle yarıştığı Deniz Türüç transferinde neler yaşandı?

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Sabah'ta yer alan habere göre Galatasaray'a transferi an meselesi olan Deniz için Fenerbahçe Başkanı Ali Koç devreye girdi.

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Teknik direktör Ersun Yanal'ın olumlu raporu doğrultusunda Deniz ile telefonda konuşan Koç, oyuncuya takımda alacağı rolü anlattı ve genç futbolcuyu ikna etti.

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Başkan Ali Koç bu görüşmenin ardından Kayserispor'la masaya oturdu ve oyuncunun transferi konusunda anlaşma sağlandı.

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