Deniz Türüç resmen Fenerbahçe'de

Sarı lacivertliler 26 yaşındaki yıldız oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı.

8. transferini yaptı. Dün 'la anlaşmaya varan sarı lacivertliler, sağlık kontrolünden geçirdiği Deniz Türüç ile 3 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladı.

Fenerbahçe yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kulübümüz, 26 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu Deniz Türüç ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Milli oyuncuya Fenerbahçe'ye hoş geldin diyor, "Çubuklu" ile birlikte nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."

Geçtiğimiz sezon 26 kez Kayserispor forması giyen 26 yaşındaki oyuncu, 3 gol atıp 5 asist yapmıştı.

Sarı lacivertliler daha önce Allahyar Sayyadmanesh, Emre Belözoğlu, Vedat Muriqi, Garry Rodrigues, Max Kruse, Bayındır ve Murat Sağlam'ı transfer etmişti.

Deniz Türüç'ten ilk açıklama

Yetenekli oyuncu instagram'dan yaptığı açıklamayla sarı lacivertlilere seslendi:

"Fenerbahçe ailesinin parçası olduğum için çok mutlu ve gururluyum! Böylesi kaliteli bir ekibe katılmak ve birlikte nice şampiyonluklar, zaferler kazanmak için sabırsızlanıyorum. Gerek taraftar gerek kulüp burada olmam gerektiğini hissettiren herkese teşekkür ederim."