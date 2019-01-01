Deniz Türüç, Galatasaray'a transfer olmak istiyor

Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Deniz Türüç'ün Galatasaray'a transfer olmak istediği iddia edildi.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren 'da, gündemdeki isimlerden biri de Deniz Türüç.

Sabah' ta yer alan habere göre Ryan Babel'e alternatif olarak Emre Mor'u düşünen Fatih Terim, Sofiane Feghouli ile de Deniz'in rekabet etmesini istiyor.

Abdurrahim Albayrak aracılığıyla ile temasa geçen Galatasaray, önereceği bonservis bedeli için ise Mbaye Diagne'nin satışını bekliyor. Diagne'den gelecek paranın 3 ya da 4 milyon euro'su Deniz'in transferinde Kayserispor'a önerilecek.

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'nin ağırdan almasıyla Galatasaray bu transfer için girişimlerini hızlandırırken, oyuncunun gönlünde de sarı-kırmızılılar yatıyor. Deniz bu hafta 'daki kampı ziyaret ederek başkan Erol Bedir'e Galatasaray'a gitmek istediğini söyleyecek.