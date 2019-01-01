Deniz Türüç, Galatasaray'a transfer olmak istiyor
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, gündemdeki isimlerden biri de Deniz Türüç.
Sabah' ta yer alan habere göre Ryan Babel'e alternatif olarak Emre Mor'u düşünen Fatih Terim, Sofiane Feghouli ile de Deniz'in rekabet etmesini istiyor.
Abdurrahim Albayrak aracılığıyla Kayserispor ile temasa geçen Galatasaray, önereceği bonservis bedeli için ise Mbaye Diagne'nin satışını bekliyor. Diagne'den gelecek paranın 3 ya da 4 milyon euro'su Deniz'in transferinde Kayserispor'a önerilecek.
Fenerbahçe'nin ağırdan almasıyla Galatasaray bu transfer için girişimlerini hızlandırırken, oyuncunun gönlünde de sarı-kırmızılılar yatıyor. Deniz bu hafta Avusturya'daki kampı ziyaret ederek başkan Erol Bedir'e Galatasaray'a gitmek istediğini söyleyecek.