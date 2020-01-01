Süper Lig

Deniz Türüç Başakşehir'e kiralandı

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deniz turuc basaksehir 05102020
Başakşehir
Turuncu lacivertliler, Fenerbahçe'den Deniz Türüç'ü 1 yıllığına kiraladı.

Başakşehir transferin sonun gününde Deniz Türüç'ü kadrosuna kattı. 

Geçtiğimiz sezon Kayserispor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Deniz, 2019-2020 sezonunda sarı lacivertli formayı 35 kez giymiş 6 gol atıp 3 asist yapmıştı.

Başakşehir'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Fenerbahçe forması giyen milli futbolcu Deniz Türüç'ü 1 yıllığına kiraladı. Başarılı oyuncunun imza töreninde üst yöneticimiz (CEO) Mustafa Eröğüt yer aldı. A Milli Futbol Takımı'mızda 6 maç oynayıp 1 gol atan başarılı futbolcu, kulübümüzde 23 numaralı formayı giyecek. Deniz Türüç'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı. 

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